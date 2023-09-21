Российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
«Отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и две 122-мм гаубицы Д-30.
Ранее трое российских разведчиков удерживали опорный пункт ВСУ 12 часов под Угледаром.
Также сообщалось, что ВС России уничтожили более 12 тыс. боевых бронированных машин с начала СВО.