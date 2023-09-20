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Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но в данный момент предпосылок для их возобновления нет.
Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин последовательно разъясняет, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

«Но в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее бывший разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что российская сторона продиктует свои условия мира на Украине.

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