Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет
- РИА Новости
Об этом он сказал в эфире Первого канала.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин последовательно разъясняет, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.
«Но в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее бывший разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что российская сторона продиктует свои условия мира на Украине.