Песков заявил, что предпосылок для возобновления переговоров по Украине нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но в данный момент предпосылок для их возобновления нет.

РИА Новости

Об этом он сказал в эфире Первого канала. Песков напомнил, что президент России Владимир Путин последовательно разъясняет, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса. «Но в настоящий момент каких-либо предпосылок для их возобновления нет», — цитирует Пескова ТАСС. Ранее бывший разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что российская сторона продиктует свои условия мира на Украине.