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Песков: оснований говорить об этнических чистках в Карабахе пока нет

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Пока нет оснований говорить о том, что в Нагорном Карабахе ведутся этнические чистки, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, все права населения региона должны быть соблюдены, подчеркнул он.
Песков: оснований говорить об этнических чистках в Карабахе пока нет
  • AFP
  • © Marut VANYAN / UGC

«Пока, наверное, нет оснований говорить об этнических чистках. И для этого существуют прямые контакты, в ходе которых мы доносим нашу возможную озабоченность», — сказал он в эфире Первого канала, его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что «все права и безопасность армянского населения Карабаха должны быть обеспечены».

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

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