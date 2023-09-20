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WSJ: Залужный призвал США разрешить ВСУ получить от американской фирмы MQ-9

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Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный попросил Вашингтон разрешить Киеву получить от американской фирмы два беспилотника Reaper MQ-9, говорится в публикации газеты The Wall Street Journal.
WSJ: Залужный призвал США разрешить ВСУ получить от американской фирмы MQ-9
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По данным издания, главком ВСУ в предыдущем месяце отправил письмо в управление сотрудничества в сфере обороны при американском посольстве в Киеве. Залужный утверждал, что дроны помогут Киеву обнаруживать угрозы с расстояния вне зоны досягаемости российской армии и передавать информацию сослуживцам.

«Украинские чиновники полагают, что MQ-9 могут помочь им выявлять потенциальные угрозы с расстояния вне зоны досягаемости противника и передавать разведданные об этих угрозах другим боевым платформам», — написала газета.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не знает, смогут ли ВСУ добиться успеха в наступлении до конца 2023 года.

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