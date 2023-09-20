Рогов: украинские военные сбежали с позиций у Старомайорского

Украинские военнослужащие оставили свои позиции вблизи окраин населённого пункта Старомайорское на Времевском направлении фронта.

Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он подчеркнул, что благодаря героизму, упорству и самоотверженности российской армии ВСУ не только не продвинулись, но и оставили собственные позиции.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские войска в боях на Южно-Донецком направлении потеряли свыше 115 человек личного состава.