Узнать больше

Рогов: украинские военные сбежали с позиций у Старомайорского

Короткая ссылка
Украинские военнослужащие оставили свои позиции вблизи окраин населённого пункта Старомайорское на Времевском направлении фронта.
Рогов: украинские военные сбежали с позиций у Старомайорского
  • AP
  • © Bram Janssen

Об этом проинформировал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ бежали с окраин Старомайорского, при этом пропаганда противника уже успела несколько раз отчитаться, что они там наступают и имеют успех», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он подчеркнул, что благодаря героизму, упорству и самоотверженности российской армии ВСУ не только не продвинулись, но и оставили собственные позиции.

Ранее Минобороны России заявило, что украинские войска в боях на Южно-Донецком направлении потеряли свыше 115 человек личного состава.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить