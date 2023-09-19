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ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

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Российские войска отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», потери противника за сутки составили более 115 солдат.
ВС России отразили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости

«Подразделениями группировки войск «Восток» отражена атака ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское... ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 110-й бригады территориальной обороны», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что удар был нанесён в районе населённого пункта Приютное Запорожской области.

Потери противника составили свыше 115 военнослужащих.

Также на Донецком направлении были отражены две атаки, потери ВСУ за сутки составили до 225 военнослужащих.

Ранее экипаж разведывательного ударного вертолёта Ка-52 ВКС России нанёс сокрушительный удар по позиции украинских войск на Запорожском направлении спецоперации.

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