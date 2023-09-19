МО России показало кадры ударов Ка-52 по позиции ВСУ на Запорожском направлении

Экипаж разведывательного ударного вертолёта Ка-52 ВКС России нанёс сокрушительный удар по позиции украинских войск на Запорожском направлении спецоперации.

Соответствующее видео опубликовало Минобороны России в официальном Telegram.

Ведомство сообщило, что цель противника была уничтожена с помощью управляемой ракеты. От удара Ка-52 сдетонировал склад боеприпасов и противотанковых ракет, который находился рядом с позицией ВСУ.

«Цель полностью уничтожена прямым попаданием», — написало Минобороны России.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская армия ликвидировала двигавшуюся в сторону Работина колонну ВСУ.