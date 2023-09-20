Пушилин: обстановка в районе Работина Запорожской области стабилизируется

Ситуация с контрнаступлением украинской армии в районе населённого пункта Работино на Запорожском направлении постепенно стабилизируется.

Такое заявление сделал врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передаёт РИА Новости со ссылкой на эфир «Соловьёв LIVE».

Он подчеркнул, что невозможно обсуждать Запорожское направление отдельно от ДНР, а в боестолкновениях в районе Работина видны изменения.

«По Работину тоже ситуация начинает стабилизироваться — мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает», — сказал Пушилин.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия пресекла три атаки ВСУ в районе Работина.