Узнать больше

Марочко заявил о резком росте потерь у ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
Военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о резком росте потерь у Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.
Марочко заявил о резком росте потерь у ВСУ на Купянском направлении
  • AP

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На Купянском направлении у ВФУ резкий всплеск потерь», — заявил Марочко.

По его словам, за истёкшие сутки в госпиталях Харькова «отмечается резкий всплеск поступления тяжело раненных бойцов». Он добавил, что во многих медучреждениях фиксируется нехватка койко-мест для пациентов.

При этом Марочко добавил, что большая часть раненых украинских военных поступает с позиций, находящихся южнее Купянска.

«Предположительно, это последствия ракетно-бомбовых ударов ВКС России», — написал он.

Ранее Марочко заявил, что Киев несёт большие потери у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артёмовском.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить