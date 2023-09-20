Марочко заявил о резком росте потерь у ВСУ на Купянском направлении

Военный эксперт подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил о резком росте потерь у Вооружённых сил Украины на Купянском направлении.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«На Купянском направлении у ВФУ резкий всплеск потерь», — заявил Марочко.

По его словам, за истёкшие сутки в госпиталях Харькова «отмечается резкий всплеск поступления тяжело раненных бойцов». Он добавил, что во многих медучреждениях фиксируется нехватка койко-мест для пациентов.

При этом Марочко добавил, что большая часть раненых украинских военных поступает с позиций, находящихся южнее Купянска.

«Предположительно, это последствия ракетно-бомбовых ударов ВКС России», — написал он.

Ранее Марочко заявил, что Киев несёт большие потери у населённых пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка под Артёмовском.