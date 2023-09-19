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RT показал, как проходят тренировки российских снайперов в зоне СВО

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RT показал, как проходят тренировки снайперов Восточного военного округа в зоне СВО. Передовым опытом с коллегами делятся снайперы-высокоточники морской пехоты Тихоокеанского флота.
RT показал, как проходят тренировки российских снайперов в зоне СВО
  • RT

«Снайпер — это в первую очередь сочетание усидчивости, ума и желания», — рассказал командир группы Ярый.

Он отметил, что военные совершенствуют тактическую и огневую подготовку для работы в любых погодных условиях, а также ночью.

Снайперы стрелковых подразделений используют в работе различные современные винтовки отечественного и иностранного производства с дальностью стрельбы 1—1,5 тыс. м и более.

Подробнее — на видео RT.

Военнослужащий из отряда спецназначения «Викинг» ранее показал военкору RT Мураду Газдиеву винтовки мирового класса, которые изготавливает российская компания BespokeGun.

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