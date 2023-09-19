Минобороны: Британия дополнительно поставит ВСУ десятки тысяч снарядов

Великобритания дополнительно поставит Украине десятки тысяч снарядов для артиллерии, заявил британский министр обороны Грант Шэппс.

«Сегодня мы продемонстрировали незыблемость обязательств Великобритании перед Украиной и утвердили дополнительную военную помощь, в том числе пообещали предоставить дополнительно десятки тысяч артиллерийских снарядов», — приводит ТАСС слова Шэппса.

По его словам, были также определены направления дальнейшей помощи для Украины, в том числе в вопросе поставок систем ПВО, дальнобойных ракет и обучения украинских военных.

Ранее телеканал CNN сообщал, что страны Запада не могут удовлетворить запросы Украины по боеприпасам.