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Вице-премьер Украины: Киев готовится к суровой зиме из-за ситуации с портами

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Украина готовится к суровой зиме, ей приходится выживать из-за ситуации с портами.
Вице-премьер Украины: Киев готовится к суровой зиме из-за ситуации с портами
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Люди готовятся к суровой зиме», — приводит агентство Bloomberg слова Стефанишиной.

Она отметила, что Украина столкнулась с «ситуацией выживания» из-за приостановки участия России в зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что Украина представила 18 сентября Еврокомиссии план действий по доставке зерна в страны ЕС.

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