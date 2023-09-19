Вице-премьер Украины: Киев готовится к суровой зиме из-за ситуации с портами
- Gettyimages.ru
Об этом заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
«Люди готовятся к суровой зиме», — приводит агентство Bloomberg слова Стефанишиной.
Она отметила, что Украина столкнулась с «ситуацией выживания» из-за приостановки участия России в зерновой сделке.
Ранее сообщалось, что Украина представила 18 сентября Еврокомиссии план действий по доставке зерна в страны ЕС.