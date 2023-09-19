Еврокомиссия: Украина 18 сентября представила план действий по вывозу зерна в ЕС

Украина представила 18 сентября Еврокомиссии план действий по доставке зерна в страны ЕС.

Об этом сообщила на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер.

«Вчера прошла 10-я встреча координационной платформы, в ходе которой Украина представила план действий, состоящий из нескольких частей», — цитирует её ТАСС.

По её словам, среди мер в рамках плана действий Киева — обмен информацией, в частности по стране назначения экспорта зерна.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что зашедший в порт Черноморск в рамках действия «зернового коридора» Киева балкер Resilient Africa покинул гавань с 3 тыс. т пшеницы.