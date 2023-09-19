Пашинян: Армения не собирается начинать боевые действия с Азербайджаном

Армения не намерена разворачивать боевые действия с Азербайджаном в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, передаёт ТАСС.

По его словам, Ереван не принимает участия в военных действиях, а также на территории Нагорного Карабаха отсутствуют Вооружённые силы Армении.

«В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — добавил Пашинян.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что применило высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам ВС Армении в Карабахе.