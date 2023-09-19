Пашинян: Армения не собирается начинать боевые действия с Азербайджаном
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Такое заявление сделал армянский премьер-министр Никол Пашинян, передаёт ТАСС.
По его словам, Ереван не принимает участия в военных действиях, а также на территории Нагорного Карабаха отсутствуют Вооружённые силы Армении.
«В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — добавил Пашинян.
Ранее Минобороны Азербайджана сообщило, что применило высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам ВС Армении в Карабахе.