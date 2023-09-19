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Погранкомитет Белоруссии: Рига не уведомляла Минск о закрытии пункта пропуска

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Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что латвийская сторона не уведомляла белорусскую относительно приостановки работы пункта пропуска «Силене» на границе.
Погранкомитет Белоруссии: Рига не уведомляла Минск о закрытии пункта пропуска
  • Gettyimages.ru

Об этом белорусское ведомство написало в своём Telegram.

«Госпогранкомитет сообщает, что в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска «Силене»... от латвийской стороны не поступало», — говорится в заявлении.

Пункт пропуска «Урбаны» с белорусской стороны продолжает функционировать.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — «Силене».

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