Погранкомитет Белоруссии: Рига не уведомляла Минск о закрытии пункта пропуска
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Об этом белорусское ведомство написало в своём Telegram.
«Госпогранкомитет сообщает, что в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска «Силене»... от латвийской стороны не поступало», — говорится в заявлении.
Пункт пропуска «Урбаны» с белорусской стороны продолжает функционировать.
Ранее сообщалось, что Латвия приостановила работу одного из двух погранпунктов на границе с Белоруссией — «Силене».