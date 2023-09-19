Узнать больше

Лидер партии «Возрождение» заявила о важности интеграции Молдавии в ЕАЭС

Короткая ссылка
Лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска после переговоров с официальным представителем МИД России Марией Захаровой заявила RT, что вступление в ЕАЭС позволит Молдавии получить экономические выгоды без потери суверенитета.
Лидер партии «Возрождение» заявила о важности интеграции Молдавии в ЕАЭС
  • © пресс-служба партии "Возрождение"

Она отметила, что важным направлением работы политсилы является именно вопрос интеграции в ЕАЭС, поэтому «Возрождение» инициирует проведение референдума по этому поводу.

«В первую очередь это экономические выгоды без потери суверенитета, новые горизонты для сотрудничества. И конечно же, это новый рынок сбыта нашей сельхозпродукции... с населением свыше 186 млн человек», — отметила Параска.

Она считает, что присоединение к объединению позволит Молдавии развить сферы транспорта, образования и сельского хозяйства. 

«И мы очень хотим получить тот опыт у наших соседей, у стран, которые уже являются союзниками данной программы», — сказала лидер политсилы.

В ходе переговоров Захарова и Параска также обсудили вопрос незаконной депортации журналистов из Молдавии и прав сотрудников СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить