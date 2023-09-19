Лидер партии «Возрождение» заявила о важности интеграции Молдавии в ЕАЭС

Лидер молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска после переговоров с официальным представителем МИД России Марией Захаровой заявила RT, что вступление в ЕАЭС позволит Молдавии получить экономические выгоды без потери суверенитета.

Она отметила, что важным направлением работы политсилы является именно вопрос интеграции в ЕАЭС, поэтому «Возрождение» инициирует проведение референдума по этому поводу.

«В первую очередь это экономические выгоды без потери суверенитета, новые горизонты для сотрудничества. И конечно же, это новый рынок сбыта нашей сельхозпродукции... с населением свыше 186 млн человек», — отметила Параска.

Она считает, что присоединение к объединению позволит Молдавии развить сферы транспорта, образования и сельского хозяйства.

«И мы очень хотим получить тот опыт у наших соседей, у стран, которые уже являются союзниками данной программы», — сказала лидер политсилы.

В ходе переговоров Захарова и Параска также обсудили вопрос незаконной депортации журналистов из Молдавии и прав сотрудников СМИ.