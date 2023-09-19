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Лукашенко заявил о планах Белоруссии разработать «серьёзную ракету»

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Белорусские специалисты активно развивают оборонную промышленность и ракетное производство, поэтому вскоре Минск разработает серьёзную ракету.
Лукашенко заявил о планах Белоруссии разработать «серьёзную ракету»
  • РИА Новости

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи с губернатором Краснодарского края России Вениамином Кондратьевым, передаёт Sputnik Беларусь.

Он отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер», которые находятся на территории республики, показали и рассказали белорусским военным, что такое современная война. Поэтому Минск решил развивать ракетное производство.

«Начали с Китаем развивать его, сейчас перешли на технологии российские. Мы сделаем ракету, серьёзную ракету», — добавил Лукашенко.

Ранее президент заявил, что войны в современных условиях на территории Белоруссии не будет.

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