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ВСУ нанесли массированный удар по херсонскому посёлку Каиры

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Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по посёлку Каиры на берегу Днепра в Херсонской области.
ВСУ нанесли массированный удар по херсонскому посёлку Каиры
  • Gettyimages.ru

Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

В результате погиб один человек и ещё девять пострадали. 

По словам председателя правительства, массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа.

Он рассказал, что украинские военные били прямой наводкой из танка, миномётов, а также сбрасывали на дома боеприпасы с беспилотников.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.

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