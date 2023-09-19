ВСУ нанесли массированный удар по херсонскому посёлку Каиры
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Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
В результате погиб один человек и ещё девять пострадали.
По словам председателя правительства, массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа.
Он рассказал, что украинские военные били прямой наводкой из танка, миномётов, а также сбрасывали на дома боеприпасы с беспилотников.
Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.