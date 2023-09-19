ВСУ нанесли массированный удар по херсонскому посёлку Каиры

Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по посёлку Каиры на берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава правительства региона Андрей Алексеенко.

В результате погиб один человек и ещё девять пострадали.

По словам председателя правительства, массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа.

Он рассказал, что украинские военные били прямой наводкой из танка, миномётов, а также сбрасывали на дома боеприпасы с беспилотников.

Ранее сообщалось, что женщина пострадала при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.