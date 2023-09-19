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Пенсионерка получила ранения при обстреле ВСУ Новой Каховки

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Женщина пострадала при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, говорится в сообщении горадминистрации.
Пенсионерка получила ранения при обстреле ВСУ Новой Каховки
  • РИА Новости

«Утром украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В результате попадания снаряда в квартиру жилого дома пострадала 65-летняя новокаховчанка», — говорится в сообщении.

Пострадавшую с множественными ранениями и минно-взрывными травмами в тяжёлом состоянии госпитализировали в Скадовск.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попали тяжёлым натовским снарядом в дом возле детсада в Новой Каховке.

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