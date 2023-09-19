Пенсионерка получила ранения при обстреле ВСУ Новой Каховки

Женщина пострадала при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, говорится в сообщении горадминистрации.

«Утром украинские боевики нанесли удар по Новой Каховке. В результате попадания снаряда в квартиру жилого дома пострадала 65-летняя новокаховчанка», — говорится в сообщении.

Пострадавшую с множественными ранениями и минно-взрывными травмами в тяжёлом состоянии госпитализировали в Скадовск.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ попали тяжёлым натовским снарядом в дом возле детсада в Новой Каховке.