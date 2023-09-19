МИД: солдаты ВСУ понесут ответственность за издевательства над пленными

Россия намерена привлечь к уголовной ответственности украинских военных в случае подтверждения фактов издевательства над российскими пленными.

Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что недавно в сети распространились кадры, где бойцы ВСУ гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российских войск. Спустя промежуток времени украинский военный открывает огонь в сторону пленных и раздаётся взрыв.

По словам Захаровой, правоохранители начали изучение видеозаписи и намерены установить все обстоятельства инцидента.

«Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими, военнопленными подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее», — добавила дипломат.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты, отправившие российских военнопленных на минные поля, подлежат уничтожению.