МИД: солдаты ВСУ понесут ответственность за издевательства над пленными
- РИА Новости
Такое заявление сделала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что недавно в сети распространились кадры, где бойцы ВСУ гонят в сторону минного поля двух пленных в форме российских войск. Спустя промежуток времени украинский военный открывает огонь в сторону пленных и раздаётся взрыв.
По словам Захаровой, правоохранители начали изучение видеозаписи и намерены установить все обстоятельства инцидента.
«Если сведения о бесчеловечном обращении с российскими военнослужащими, военнопленными подтвердятся, виновные будут привлечены к уголовной ответственности, как это было и ранее», — добавила дипломат.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские солдаты, отправившие российских военнопленных на минные поля, подлежат уничтожению.