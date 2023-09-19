Рогов сообщил об обстреле Молочанска со стороны украинских войск
- РИА Новости
В своём Telegram он проинформировал, что киевский режим нанёс ракетный удар по городу в 09:20 мск.
«Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, на улице Фруктовая разрушены гаражи», — говорится в сообщении.
По его словам, информации о пострадавших в ходе обстрела не поступало. Рогов пообещал привести подробности позднее.
Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что третья волна контрнаступления ВСУ может состояться в сентябре.