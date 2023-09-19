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Рогов сообщил об обстреле Молочанска со стороны украинских войск

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Украинские военнослужащие накрыли огнём населённый пункт Молочанск в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил об обстреле Молочанска со стороны украинских войск
  • РИА Новости

В своём Telegram он проинформировал, что киевский режим нанёс ракетный удар по городу в 09:20 мск.

«Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, на улице Фруктовая разрушены гаражи», — говорится в сообщении.

По его словам, информации о пострадавших в ходе обстрела не поступало. Рогов пообещал привести подробности позднее.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что третья волна контрнаступления ВСУ может состояться в сентябре.

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