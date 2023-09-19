Рогов сообщил об обстреле Молочанска со стороны украинских войск

Украинские военнослужащие накрыли огнём населённый пункт Молочанск в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В своём Telegram он проинформировал, что киевский режим нанёс ракетный удар по городу в 09:20 мск.

«Разрушено здание бывшей администрации на улице Педенко, на улице Фруктовая разрушены гаражи», — говорится в сообщении.

По его словам, информации о пострадавших в ходе обстрела не поступало. Рогов пообещал привести подробности позднее.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что третья волна контрнаступления ВСУ может состояться в сентябре.