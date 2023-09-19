Times: обвиняемый в подготовке переворота в Грузии связан с разведкой Украины
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Об этом говорится в публикации британской газеты The Times со ссылкой на источник.
По информации издания, представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов опроверг заявления о том, что Лорткипанидзе является заместителем руководителя ведомства.
«Лорткипанидзе на самом деле является ключевой фигурой в ГУР, но не заместителем главы», — сообщило агентство.
Ранее Служба госбезопасности Грузии предупредила о готовящемся госперевороте в стране при финансировании зарубежных государств. В качестве его организаторов назвали Лорткипанидзе, бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.