МО: «Солнцепёки» уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся переправиться через Днепр

Российские тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» ликвидировали украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Минобороны России опубликовало кадры уничтожения боевиков ВСУ, пытающихся переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег», — приводит сообщение РИА Новости.

Диверсионные отряды ВСУ были уничтожены ударом систем «Солнцепёк».

Ранее военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как российские разведчики и операторы БПЛА из отряда спецназначения «Викинг» ведут разведку на Курдюмовском направлении в районе Артёмовска.