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Военкор RT показал, как операторы БПЛА ВС России ведут разведку около Артёмовска

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Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал, как российские разведчики и операторы БПЛА из отряда спецназначения «Викинг» ведут разведку на Курдюмовском направлении в районе Артёмовска.
Военкор RT показал, как операторы БПЛА ВС России ведут разведку около Артёмовска
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

На опубликованных кадрах слышны звуки разрывающихся боеприпасов, в небе в это время работают как российские, так и украинские беспилотные летательные аппараты.

Как только военные ВС России замечают украинский беспилотник, они меняют маршрут передвижения — если ВСУ успели навестись, то они отработают «в молоко».

Ранее Военная хроника рассказала, какая обстановка сложилась в зоне специальной военной операции на 18 сентября.

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