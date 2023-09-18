Военкор RT показал, как операторы БПЛА ВС России ведут разведку около Артёмовска
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
На опубликованных кадрах слышны звуки разрывающихся боеприпасов, в небе в это время работают как российские, так и украинские беспилотные летательные аппараты.
Как только военные ВС России замечают украинский беспилотник, они меняют маршрут передвижения — если ВСУ успели навестись, то они отработают «в молоко».
Ранее Военная хроника рассказала, какая обстановка сложилась в зоне специальной военной операции на 18 сентября.