Военная хроника рассказала, какая обстановка сложилась в зоне специальной военной операции на 18 сентября.

Что касается Артёмовского направления, Военная хроника пишет, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку накопить войска в районе Клещеевки, но были вынуждены отступить под огнём российской авиации и артиллерии.

Кроме того, говорится в сводке, на этом направлении украинская армия несёт серьёзные потери.

«В районе Андреевки ситуация аналогична Клещеевке: большая часть посёлка в серой зоне, ВСУ пытаются накапливаться в близлежащих посадках, активно работает российская артиллерия», — говорится в публикации.

На Запорожском направлении на участке Работино — Вербовое — Новопрокоповка ВСУ попытались продвинуться вперёд, но были остановлены минными полями, пишет Военная хроника.

В районе Пятихаток украинская армия несёт потери и отступает.

Обстановку на Южно-Донецком направлении Военная хроника называет стабильно напряжённой.

Ранее стало известно, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления — 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.