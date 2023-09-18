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Военная хроника сообщила об обстановке в зоне спецоперации на 18 сентября

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Военная хроника рассказала, какая обстановка сложилась в зоне специальной военной операции на 18 сентября.

Что касается Артёмовского направления, Военная хроника пишет, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку накопить войска в районе Клещеевки, но были вынуждены отступить под огнём российской авиации и артиллерии.

Кроме того, говорится в сводке, на этом направлении украинская армия несёт серьёзные потери.

«В районе Андреевки ситуация аналогична Клещеевке: большая часть посёлка в серой зоне, ВСУ пытаются накапливаться в близлежащих посадках, активно работает российская артиллерия», — говорится в публикации. 

На Запорожском направлении на участке Работино — Вербовое — Новопрокоповка ВСУ попытались продвинуться вперёд, но были остановлены минными полями, пишет Военная хроника.

В районе Пятихаток украинская армия несёт потери и отступает.

Обстановку на Южно-Донецком направлении Военная хроника называет стабильно напряжённой.

Ранее стало известно, что российские войска поразили в ДНР четыре пункта управления — 67-й и 110-й мехбригад ВСУ, а также 100-й и 112-й бригад теробороны.

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