El País: украинские власти ищут альтернативу Starlink

Украина ищет альтернативы спутниковой сети Starlink предпринимателя Илона Маска.

Об этом сообщает газета El País.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признаёт, что отказаться от Маска невозможно», — говорится в сообщении.

Ранее Илон Маск опроверг сообщения о том, что в 2022 году ограничил работу сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма, однако подтвердил, что не согласился на её активацию по просьбе органов власти, тем самым сорвав атаку Киева.

По его словам, интернет Starlink создавался не для военных нужд, а для того, чтобы смотреть сериалы, и для удалённого обучения.