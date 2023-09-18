ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из артиллерии
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Об этом сообщили в региональной администрации.
«Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате атаки повреждения получило частное домовладение. Кроме того, один автомобиль полностью сгорел.
Ранее сообщалось, что остекление детского сада в Донецке было повреждено при обстреле ВСУ.
Также в Донецке при обстреле украинскими войсками было повреждено здание храма.