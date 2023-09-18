ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области из артиллерии

Вооружённые силы Украины совершили артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области.

Об этом сообщили в региональной администрации.

«Ориентировочно в 19:00 боевики киевского режима произвели артиллерийский обстрел города Каменка-Днепровская. Зафиксировано два взрыва», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате атаки повреждения получило частное домовладение. Кроме того, один автомобиль полностью сгорел.

Ранее сообщалось, что остекление детского сада в Донецке было повреждено при обстреле ВСУ.

Также в Донецке при обстреле украинскими войсками было повреждено здание храма.