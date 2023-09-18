Украинский МИД отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии

Представитель украинского МИД Олег Николенко отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии.

«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечённости украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он в своих соцсетях.

Дипломат заявил, что грузинские власти «пытаются демонизировать Украину».

Служба госбезопасности Грузии ранее предупредила о готовящемся госперевороте в стране при финансировании зарубежных государств.

По информации ведомства, заказчиками являются замглавы МВД при президенте Михаиле Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.