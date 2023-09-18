Узнать больше

Украинский МИД отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии

Короткая ссылка
Представитель украинского МИД Олег Николенко отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии.
Украинский МИД отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии
  • РИА Новости

«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечённости украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он в своих соцсетях.

Дипломат заявил, что грузинские власти «пытаются демонизировать Украину».

Служба госбезопасности Грузии ранее предупредила о готовящемся госперевороте в стране при финансировании зарубежных государств.

По информации ведомства, заказчиками являются замглавы МВД при президенте Михаиле Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить