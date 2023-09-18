Украинский МИД отверг причастность Киева к подготовке беспорядков в Грузии
- РИА Новости
«Обратили внимание на заявления представителей грузинского силового блока о якобы вовлечённости украинской стороны в подготовку мятежа в Грузии. Эта информация не соответствует действительности», — сказал он в своих соцсетях.
Дипломат заявил, что грузинские власти «пытаются демонизировать Украину».
Служба госбезопасности Грузии ранее предупредила о готовящемся госперевороте в стране при финансировании зарубежных государств.
По информации ведомства, заказчиками являются замглавы МВД при президенте Михаиле Саакашвили Георгий Лорткипанидзе, бывший телохранитель третьего президента Михаил Батурин и командир «Грузинского легиона» на Украине Мамука Мамулашвили.