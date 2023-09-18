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Спикер ВСУ Эштон-Чирилло отвергает обвинения в угрозах журналистам России

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Представитель Сил территориальной обороны Украины Сара Эштон-Чирилло отрицает, что угрожал российским журналистам убийством.
Спикер ВСУ Эштон-Чирилло отвергает обвинения в угрозах журналистам России
  • © TDF Media

Об этом он написал в своей соцсети X (бывший Twitter).

«Я ни разу не угрожал убить какого-либо журналиста», — говорится в сообщении.

Ранее трансгендер — представитель Сил территориальной обороны Украины Эштон-Чирилло опубликовал новое видео с угрозами в адрес российских журналистов и официальных лиц. В обращении трансгендер заявил, что «военные преступники» понесут наказание после окончания конфликта.

До этого Эштон-Чирилло заявлял, что на будущей неделе «мир увидит», как «кремлёвские пропагандисты расплатятся» за «преступления». Таким образом трансгендер высказался в адрес российских журналистов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия отправит в международные организации и НПО видео, где Эштон-Чирилло обещает убивать пророссийских журналистов.

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