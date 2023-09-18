«Вести.ua»: на Украине завели более 7 тысяч дел об уклонении от мобилизации

На Украине с февраля 2022 года завели более 7,3 тыс. уголовных дел за уклонение от призыва по мобилизации.

Об этом пишет издание «Вести.ua».

«На Украине начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего производств открыли в Закарпатской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.