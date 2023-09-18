Узнать больше

«Вести.ua»: на Украине завели более 7 тысяч дел об уклонении от мобилизации

Короткая ссылка
На Украине с февраля 2022 года завели более 7,3 тыс. уголовных дел за уклонение от призыва по мобилизации.
«Вести.ua»: на Украине завели более 7 тысяч дел об уклонении от мобилизации
  • © AP Photo / LIBKOS

Об этом пишет издание «Вести.ua».

«На Украине начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего производств открыли в Закарпатской и Днепропетровской областях Украины.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить