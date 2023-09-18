«Вести.ua»: на Украине завели более 7 тысяч дел об уклонении от мобилизации
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Об этом пишет издание «Вести.ua».
«На Украине начато 7312 уголовных производств по фактам уклонения от призыва по мобилизации», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего производств открыли в Закарпатской и Днепропетровской областях Украины.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила и пресекла новые схемы уклонения от призыва в ВСУ и нелегального выезда за границу во Львовской, в Черкасской и Сумской областях страны.