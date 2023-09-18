В Молдавии главу погранполиции признали подозреваемым после стрельбы в аэропорту

Глава пограничной полиции Молдавии Росиан Василой заявил, что получил статус подозреваемого в служебной халатности по делу о стрельбе в аэропорту Кишинёва, которая произошла 30 июня.

Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Я признан подозреваемым по факту совершения преступления в виде служебной халатности», — говорится в сообщении.

Как рассказал Василой, прокуратура Молдавии не потребовала отстранения его от должности.

При этом он сам принял решение уйти в неоплачиваемый отпуск на 30 дней.

30 июня премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.

В результате стрельбы в аэропорту Кишинёва погибли два человека.

По факту стрельбы возбудили уголовное дело о теракте.