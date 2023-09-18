В Молдавии главу погранполиции признали подозреваемым после стрельбы в аэропорту
- AP
- © Aurel Obreja
Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Я признан подозреваемым по факту совершения преступления в виде служебной халатности», — говорится в сообщении.
Как рассказал Василой, прокуратура Молдавии не потребовала отстранения его от должности.
При этом он сам принял решение уйти в неоплачиваемый отпуск на 30 дней.
30 июня премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана.
В результате стрельбы в аэропорту Кишинёва погибли два человека.
По факту стрельбы возбудили уголовное дело о теракте.