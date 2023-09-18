Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия добьётся мира на Украине на своих условиях

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон высказал уверенность, что Россия добьётся мирного урегулирования ситуации на Украине на своих условиях.

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«(Президент России Владимир. — RT) Путин рассчитывает сдерживать Украину до тех пор, пока она не будет вынуждена либо сдаться, либо пойти на мирные переговоры на условиях Москвы», — подчеркнул Джонсон.

По мнению экс-аналитика, варианта, что Россия отступит, точно не будет.

Джонсон добавил, что Путин стремится избегать эскалации в украинском конфликте, насколько это возможно, в то время как страны Запада делают всё для того, чтобы он не заканчивался.

Ранее бывший разведчик морской пехоты Соединённых Штатов Скотт Риттер заявил, что российская сторона продиктует свои условия мира на Украине.