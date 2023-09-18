Украинская армия продолжает обстрел Донецка
Украинская армия продолжает обстрел Донецка, ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Петровскому району города в 15:20 мск, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
- РИА Новости
Обстрел вёлся из Кураховки, говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в 14:50 ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО.
Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что центр Донецка находится под обстрелом.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен