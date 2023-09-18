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Украинская армия продолжает обстрел Донецка

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Украинская армия продолжает обстрел Донецка, ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по Петровскому району города в 15:20 мск, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Украинская армия продолжает обстрел Донецка
  • РИА Новости

Обстрел вёлся из Кураховки, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 14:50 ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка три ракеты из РСЗО.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что центр Донецка находится под обстрелом.

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