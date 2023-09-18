РИА Новости: около администрации главы ДНР в центре Донецка раздались взрывы

В центре Донецка были слышны взрывы, сообщает РИА Новости. По данным агентства, звуки раздались около здания администрации главы ДНР Дениса Пушилина.

«Зафиксировано прямое попадание в крышу, фрагменты разбросаны по окрестным дорогам», — пишет агентство.

По информации представительства ДНР в СЦКК, в 14:50 был зафиксирован обстрел со стороны украинской армии по Ворошиловскому району Донецка, выпущено три ракеты из РСЗО.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил, что центр Донецка находится под обстрелом.

«В зоне риска — бульвар Пушкина. Подробности уточняются», — сказал он.

Ранее Кулемзин сообщил о гибели мужчины в посёлке Старомихайловка в результате детонации кассетного суббоеприпаса.