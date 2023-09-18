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Спецкор RT показал работу российских артиллеристов в условиях маскировки

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Спецкор RT Александр Пискунов опубликовал видео работы российских артиллеристов в условиях маскировки на Артёмовском направлении.

Артиллеристы-дальневосточники в связке с оператором БПЛА в режиме 24/7 держат в тонусе ВСУ на участке Курдюмовка — Андреевка — Клещеевка.

Как отмечает Пискунов, несколько дней подряд противник, не считаясь со своими потерями, пытается прорвать российскую оборону, но плотный огонь артиллерии ВС России срывает эти планы.

Он добавил, что за время СВО российские военные научились отлично маскироваться и разглядеть их позиции практически нереально.

Ранее Минобороны России показало уничтожение позиций ВСУ на Артёмовском направлении.

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