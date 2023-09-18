В ВСУ заявили о беспрецедентной активности ВС России в воздушном пространстве
- РИА Новости
«Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации», — цитирует его «СТРАНА.ua».
По его словам, в ночное время в воздушном пространстве находились «и беспилотники, и тактическая авиация».
Министерство обороны России ранее сообщило, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.