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В ВСУ заявили о беспрецедентной активности ВС России в воздушном пространстве

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Минувшей ночью российская армия задействовала «беспрецедентное» количество авиации для ударов по объектам украинских войск, заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
В ВСУ заявили о беспрецедентной активности ВС России в воздушном пространстве
  • РИА Новости

«Сегодня ночью было беспрецедентное количество авиации», — цитирует его «СТРАНА.ua».

По его словам, в ночное время в воздушном пространстве находились «и беспилотники, и тактическая авиация».

Министерство обороны России ранее сообщило, что ночью российские военные нанесли удар по местам хранения ракет Storm Shadow, боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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