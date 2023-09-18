El País: бойцы ВСУ стали уважительно отзываться о военных России

Солдаты ВСУ начали уважительно отзываться о российских военных на фоне безуспешного контрнаступления украинской армии.

Об этом сообщает El País со ссылкой на украинского военного по имени Владимир. В издании отметили, что о противниках «он говорит уважительно, как и другие солдаты, опрошенные для репортажа».

В издании отметили, что это свидетельствует об изменении восприятия солдат ВСУ, которые несколько месяцев назад были убеждены в плохой подготовке ВС России.

«Мы видим, что они лучше обучены, они более опытны. И что самое страшное, у них лучше оружие», — заявил собеседник El País.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что потери ВСУ с начала контрнаступления составили более 66 тыс. человек.

Президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Зеленский заявлял, что не стоит ждать от контрнаступления украинской армии «хеппи-энда», поскольку ВСУ лишились большого количества людей.