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Все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ

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Администрация Новокаховского городского округа сообщила, что во всех населённых пунктах округа не будет газа.
Все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что 18 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ был перебит подземный газопровод высокого давления, который обеспечивал газом все населённые пункты городского округа.

«В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение», — говорится в сообщении.

По данным властей, газопровод отремонтируют в течение нескольких дней.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Лемешовка Севского района.

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