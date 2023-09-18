Все населённые пункты Новокаховского округа остались без газа из-за удара ВСУ

Администрация Новокаховского городского округа сообщила, что во всех населённых пунктах округа не будет газа.

Отмечается, что 18 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ был перебит подземный газопровод высокого давления, который обеспечивал газом все населённые пункты городского округа.

«В связи с необходимостью выполнения ремонтно-восстановительных работ в Новокаховском городском округе перекрыто газоснабжение», — говорится в сообщении.



По данным властей, газопровод отремонтируют в течение нескольких дней.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Лемешовка Севского района.