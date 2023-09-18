Богомаз заявил об обстреле села Лемешовка Брянской области
- РИА Новости
Как он написал в своём Telegram, в результате украинского обстрела пострадавших нет.
При этом Богомаз отметил, что атака привела к повреждению зерносушильного комплекса, хозяйственных помещений и трансформатора сельхозпредприятия.
По словам губернатора региона, оперативные и экстренные службы уже работают на месте.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадала местная жительница.