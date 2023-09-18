Узнать больше

Богомаз заявил об обстреле села Лемешовка Брянской области

Короткая ссылка
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли село Лемешовка Севского района.
Богомаз заявил об обстреле села Лемешовка Брянской области
  • РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, в результате украинского обстрела пострадавших нет.

При этом Богомаз отметил, что атака привела к повреждению зерносушильного комплекса, хозяйственных помещений и трансформатора сельхозпредприятия.

По словам губернатора региона, оперативные и экстренные службы уже работают на месте.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района. Пострадала местная жительница.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить