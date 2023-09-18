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Старовойт: ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.
Старовойт: ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино
  • РИА Новости

«Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в результате обстрелов повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа.

Также были повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

Ранее сообщалось, что остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка было повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск.

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