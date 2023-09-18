Старовойт: ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ дважды за утро обстреляли посёлок Тёткино Глушковского района.

«Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт», — написал он в своём Telegram.

По его словам, в результате обстрелов повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа.

Также были повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.

Ранее сообщалось, что остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка было повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск.