Старовойт: ВСУ дважды обстреляли посёлок Тёткино
- РИА Новости
«Посёлок Тёткино Глушковского района дважды за утро был обстрелян со стороны Украины. Всего зафиксирован 21 прилёт», — написал он в своём Telegram.
По его словам, в результате обстрелов повреждены коммуникации, некоторые улицы посёлка остались без электроснабжения, воды и газа.
Также были повреждены крыши, фасады, ограждения 11 жилых домов.
Ранее сообщалось, что остекление здания детского сада в Кировском районе Донецка было повреждено в результате обстрела города со стороны украинских войск.