MWM: потери среди призывников ВСУ достигают 80—90%
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Об этом заявил старший офицер призывной службы Полтавской области Украины Виталий Бережной.
По его словам, из 100 бойцов, присоединившихся к частям осенью 2022 года, «осталось 10—20».
«Уровень потерь в призывных частях за последний год составил 80—90%», — цитирует Бережного издание Military Watch.
Ранее командир российского подразделения разведки с позывным Бекас, работающий в районе Работина — Вербового, рассказал военкору RT Владу Андрице, что ВСУ на данном участке фронта в день могут терять по пять-шесть единиц колёсной техники.