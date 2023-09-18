Российский военный рассказал RT о потерях техники ВСУ в районе Работина

Командир российского подразделения разведки с позывным Бекас, работающий в районе Работина — Вербового, рассказал военкору RT Владу Андрице, что ВСУ на данном участке фронта в день могут терять по пять-шесть единиц колёсной техники.

«На самом деле там кладбище, кладбище техники», — заявил он.

По его словам, работа на данном участке плотная, российская артиллерия перемалывает штурмовые группы противника. В результате ВСУ стараются теперь меньше использовать техники на данном направлении и забрасывают украинских военных за 2 км от линии соприкосновения.

На кадрах, показанных Бекасом, видно, как один из таких заброшенных украинских отрядов ликвидировали во время попытки зайти в окоп по ротации.

«Мы обнаружили их на подходе к нашим передним позициям. Они идут пешком, на ходу пытаются неприцельным огнём подавить наши огневые точки. Заходят в траншею, мы передаём координаты и готовимся к корректировке огня артиллерии. Наносится огневое поражение, причём массированное. Плотным огнём 152-мм орудий противник оказывается зажатым в траншее. Не может ни отойти, ни продвинуться вперёд», — рассказал разведчик.

По словам российского военного, ВСУ несут большие потери и деморализованы благодаря слаженным действиям ВС России. Так, например, судя по радиоперехвату, один из батальонов, который привезли на ротацию, отказывался идти в наступление.

Ранее Андрица рассказал, что в районе Курдюмовки в Донецкой Народной Республике идут интенсивные бои.