Sun: британского наёмника на Украине мог пытать и убить другой боевик

Британского наёмника Джордана Чедвика, которого обнаружили мёртвым со связанными руками в водоёме на Украине, мог пытать и убить другой боевик из Великобритании.

Об этом пишет британское издание The Sun.

В материале говорится, что «перепуганные товарищи» наёмника «назвали главным подозреваемым другого британского бойца». Они рассказали, что его пытали с применением воды. Жидкость в лёгких погибшего отличалась от воды в водоёме, где обнаружили труп.

Также в сообщении говорится, что ещё одного британского наёмника — Дэниела Бёрка — мог убить его сослуживец. Полиция подозревает в его убийстве наёмника австралийско-ливанского происхождения.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Бёрка.

До этого стало известно, что британского наёмника Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.