Sun: британского наёмника на Украине мог пытать и убить другой боевик
- AP
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Об этом пишет британское издание The Sun.
В материале говорится, что «перепуганные товарищи» наёмника «назвали главным подозреваемым другого британского бойца». Они рассказали, что его пытали с применением воды. Жидкость в лёгких погибшего отличалась от воды в водоёме, где обнаружили труп.
Также в сообщении говорится, что ещё одного британского наёмника — Дэниела Бёрка — мог убить его сослуживец. Полиция подозревает в его убийстве наёмника австралийско-ливанского происхождения.
Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Бёрка.
До этого стало известно, что британского наёмника Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.