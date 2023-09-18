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Sun: британского наёмника на Украине мог пытать и убить другой боевик

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Британского наёмника Джордана Чедвика, которого обнаружили мёртвым со связанными руками в водоёме на Украине, мог пытать и убить другой боевик из Великобритании.
Sun: британского наёмника на Украине мог пытать и убить другой боевик
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Об этом пишет британское издание The Sun.

В материале говорится, что «перепуганные товарищи» наёмника «назвали главным подозреваемым другого британского бойца». Они рассказали, что его пытали с применением воды. Жидкость в лёгких погибшего отличалась от воды в водоёме, где обнаружили труп.

Также в сообщении говорится, что ещё одного британского наёмника — Дэниела Бёрка — мог убить его сослуживец. Полиция подозревает в его убийстве наёмника австралийско-ливанского происхождения.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной киевским властям части Запорожской области обнаружили тело британского наёмника Бёрка.

До этого стало известно, что британского наёмника Чедвика обнаружили мёртвым в водоёме и со связанными за спиной руками.

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