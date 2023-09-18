Су-34 нанёс авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении.

Об этом информирует ТАСС. Речь идёт о 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ. Также ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода.