Су-34 нанёс авиаудар по пункту дислокации бригады теробороны ВСУ
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту временной дислокации бригады теробороны ВСУ на Купянском направлении.
Об этом информирует ТАСС.
Речь идёт о 103-й бригаде территориальной обороны ВСУ.
Ранее ВС России поразили командно-наблюдательные пункты двух бригад ВСУ.
Также ВС России поразили ракетами цеха Харьковского бронетанкового завода.
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