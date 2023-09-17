Власти Шебекина: на территории предприятия упал снаряд со стороны ВС Украины
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Зафиксирован прилёт одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки», — написал Жданов.
Он уточнил, что пострадавших нет.
Запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города связан с технической ошибкой, добавил Жданов.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины дважды обстреляли село Старый Хутор.