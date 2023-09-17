ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Белгородской области
Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа», — говорится в сообщении.
Гладков добавил, что повреждения получили два частных дома.
«Выбиты окна, посечён забор, и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж», — поделился он.
Утверждается, что на месте работают оперативные и аварийные службы.
Ранее Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ, один человек пострадал. Мужчина получил лёгкие осколочные ранения.