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ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Белгородской области

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Старый Хутор Белгородской области. Пострадавших нет.
ВСУ дважды обстреляли село Старый Хутор Белгородской области

Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что повреждения получили два частных дома.

«Выбиты окна, посечён забор, и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж», — поделился он.

Утверждается, что на месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ, один человек пострадал. Мужчина получил лёгкие осколочные ранения.

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