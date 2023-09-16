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Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ, есть пострадавший

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ, один человек пострадал.

«Есть один пострадавший — мужчина получил лёгкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», — сообщил он.

Также, по словам Гладкова, зафиксированы повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке в ДНР.

Мэр города Иван Приходько сообщил, что мирная жительница, пострадавшая при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины, скончалась.

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