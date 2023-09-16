Гладков сообщил об обстреле Шебекина со стороны ВСУ, есть пострадавший
«Есть один пострадавший — мужчина получил лёгкие осколочные ранения. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте», — сообщил он.
Также, по словам Гладкова, зафиксированы повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке в ДНР.
Мэр города Иван Приходько сообщил, что мирная жительница, пострадавшая при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины, скончалась.