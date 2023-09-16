Мэр Приходько: пострадавшая при обстреле Горловки жительница скончалась

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что мирная жительница, пострадавшая при обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины, скончалась.

Об этом он написал в Telegram-канале.

«Жительница Горловки скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке.