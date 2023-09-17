Военная хроника рассказала о ситуации в Клещеевке

Военная хроника подтвердила, что заявления о занятии всего села Клещеевка Вооружёнными силами Украины не соответствуют действительности.

Как отмечается в материале, украинская армия зашла в юго-западную часть Клещеевки, но подвести туда крупные силы сейчас почти невозможно, бои за населённый пункт ещё идут.

Также отмечается, что в селе нет целых зданий, и укрываться в руинах и использовать их как огневые точки нельзя, а это значит, что нет нормального контроля.

«В текущих условиях нормальная оборона села от контратак, равно как и безопасный подвоз боеприпасов, техники и переброска людей для ВСУ затруднены из-за работы артиллерии и авиации ВС России», — пишет Военная хроника.

Кроме того, уточняется, что на ситуацию с Клещеевкой верно смотреть со стратегической точки зрения и нормальный подход к селу для украинских военных был возможен только со стороны высот западнее и юго-западнее, а это сокращает возможность для переброски резервов.

Также отмечается, что на данный момент трудно сказать, сколько людей ВС Украины потеряли убитыми в боях за Клещеевку, но эта цифра вполне может измеряться бригадами по 2,3—2,5 тысячи человек только за прошедшие восемь месяцев текущего года.

14 сентября врио главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления о якобы взятии Андреевки под Артёмовском ВС Украины.

Он уточнил, что в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются «ожесточённые бои», но подразделения ВС России добились улучшения позиций.