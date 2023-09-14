Пушилин назвал заявления о взятии ВСУ Андреевки под Артёмовском вбросом
- РИА Новости
«Заявления украинских пропагандистов о захвате ВФУ Андреевки являются очередными вбросами», — цитирует его РИА Новости.
Пушилин уточнил, что в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются «ожесточённые бои», но за последние сутки есть улучшения позиций подразделениями ВС России.
Ранее врио главы ДНР сообщил, что ВСУ потеряли при попытке штурма Опытного в ДНР около сотни морских пехотинцев.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что Украина с начала СВО потеряла уже порядка полумиллиона своих военнослужащих.